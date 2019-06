Videod Midagi tõelisele daamile! Nii kannad siidisalli nagu kuninganna! Toimetas Laura Karro , täna, 19:37 Jaga: M

Sall on Eesti muutlikku ilma arvestades alati vajalik aksessuaar. Dominika Roseclay/Pexels

Villased sallid on kindlasti juba paar kuud tagasi pandud sügavale kapinurka, aga siidisallid on suvistel pidudel ja ka tööl käimise juures ilmselgelt vajalikud. Eesti suveilm on ju nii muutlik.