Suvine juuksehooldus: unusta tuhmid ja rasused juuksed! 

Rasused juuksejuured

Suvine kuumus paneb higistama ja nii muutuvad ka juuksejuured rasuseks. Selle vastu aitab kuivšampoon ja jahe föön. Kui tunned, et juuksed on juba poole päeva ajal mustad ja peadligi, siis kanna juuksejuurtele kuivšampooni või juuksepuudrit. Juhul kui sul on käeulatuses föön, siis lase juuksejuured jaheda õhuga üle. See värskendab peanahka ning eemaldab üleliigse niiskuse.



Kindlasti väldi juuste igapäevast pesemist, sest nii eemaldad peanahka kaitsva loomuliku rasukihi. Pesuvabadel päevadel pigem loputa pead vaid jaheda veega. Koduse vahendina võid kasutada ka kookosvee (2-3 spl) ja ühest sidrunist saadud mahla segu. Kanna see peanahale, masseeri 5 minutit ja loputa jaheda veega. Sellist hooldust võiks teha korra nädalas.



Tuhmid ja rikutud juuksed

Päikese UV-kiired ei mõju kahjustavalt ainult nahale, vaid võivad rikkuda ka juuksed. Kaitstes juukseid päikese eest, hoiad need säravad ja terved. Selleks kanna peakatet, kasuta kaitsefaktoriga palsamit ja väldi juuste kuumtöötlemist. Lokitangide asemel tee kergelt laineline soeng näiteks volüümi andvat meresoolaspreid kasutades.



Säbrulised juuksed

Taltsutamatult säbruliseks muutuvad tuule ja niiskusega kergelt lokkis või eriti paksud juuksed. Selle vastu aitavad šampoon ja palsam, millele on lisatud argaaniaõli. Peale pesu võid juukstesse panna mõnda seerumit. Kotis hoia alati käepärast juuksepumatit, millega hoida udupeened lokid kontrolli all. Tavalise harja asemel kasuta suurte piidega kammi, mis aitab loomulikul lokil esile tulla.