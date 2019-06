LAULU- JA TANTSUPIDU | Peakate on rahvarõiva väärikas osa – kanna seda uhkusega ka laulupeol! 

Piirkonnad eraldi:

Lõuna-Eesti

Lõuna-Eesti tanudel on serva külge õmmeldud sirge äärega pits, millel on tihtipeale serva pingutamiseks linane niit läbi tõmmatud, et pitsiserv lainetama ei jääks. Tartu- ja Võrumaal pandi tanu pähe enam-vähem juuksepiirile, pits jäi otsaesisele. Külje pealt tuli tanu üle poole kõrva. Aga Viljandimaa naised oma juukseid täiesti ära ei varjanud.

Põhja- Eesti

Kuigi lõikeliselt on Põhja-Eesti tanu Lõuna-Eesti omaga samasugune, on neil erinevus nii kaunistustes kui ka kandmises. Silmapaistvamaks oli uhke madalpistes tikand ja pits oli õmmeldud serva peale, mitte külge. Vanematel tanudel oli serva peale õmmeldud helepunane siidpael ja sellele omakorda kardpits. Hilisemal ajal õmmeldi sinna ainult kardpael. Tanu sopp oli tärgeldatud ja hoidis püsti, sisse olid tõmmatud kurrud. Oma ilusat tanu kandsid naised uhkelt otse püsti, juuksed olid keskelt lahku kammitud ning langesid lahtiselt õlgadele.

Pärnumaa, Lääne-Eesti ja saared

Pärnumaa, Lääne-Eesti ja saarte tanud olid omamoodi erilised. Igal kihelkonnal oli oma mood. Nende tanude vormi toetas riide vahele õmmeldud papp. Hiiumaa naiste peakatetele andis eripära juustesse palmitsetud kalevist palmik. Juustest ja palmikust punutud pats keerati ümber pea ning palmiku otsad jäid seljale rippuma. Abielunaised kinnitasid palmiku külge tanu.

Pottmütsid ja kabimütsid

Eesti põhja- ja läänepoolses osas kanti ka suursuguseid ja erilisi pottmütse ja kabimütse.

Pottmütsi kandmisest on teateid Harjumaa kihelkondadest 18. sajandi lõpust, 19. sajandi jooksul levisid need kogu Põhja-Eestis. Ilmselt meeldis see peakate tol ajal naistele nii väga, et mood kestis peaaegu 200 aastat. Veel 20. sajandi esimeste aastakümnete fotodel võib näha naisi, kel peas pottmüts.

Kahjuks arvavad tänapäeva naised, et neile pottmüts ei sobi ja rahvarõivakomplekti valides eelistatakse kostüümi, mille juurde sobib kanda tanu. Et pottmüts naise peas andis väärikust ja hoidis selja sirge, annab tunnistust lõunapoolsest Eestist Tallinnasse sattunud mehe jutustus. Nähes linna peal pottmütsidega naisi, arvas ta, et need küll keisri enda sugulased peavad olema, nii uhked näevad välja.