Nipid 5 erilist põhjust, miks aiatöö teeb inimese õnnelikuks! Toimetas Laura Karro , täna, 16:05 Jaga: M

Anna endale aega aiamaal olla, sest sel moel annad oma kehale energiat nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil. Les Bourgeonniers / Pexels

Anna endale aega aiamaal olla, sest sel moel annad oma kehale energiat nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil. Miks on siis põhjust käed mulda pista?Parandad oma tervistTehes aiandustööd, oled vastuvõtlik ümbruses olevatele mikroobidele ja sellega tugevdad loomulikku immuunsüsteemi. See leevendab astmat ja allergiaid. Samuti paraneb une kvaliteet, sest värskes õhus päikesevalguse käes säilivad normaalsed ööpäevased rütmid. Muide, päikeselt tulev UV-kiirgus reguleerib vererõhku ning koos liikumisega vähendab see südame-veresoonkonnahaiguste riski. Istutamine arendab koordineerimist ja tasakaalu. Labidaga töötamine, kandmine ja kükitamine aga pakuvad võimalust jõuharjutusteks.Hoiad kehakaalu kontrolli allAiandustööga tegelejad on keskmisest peenemad. Taimede eest hoolitsemine motiveerib samas rohkem erinevaid vilju sööma, mistõttu on ka menüü tervislikum. Aianduse harrastajad saavad tervise seisukohast piisavalt liikuda. Oma mõtestatud tegevuse tõttu on nad valmis korduvalt sam