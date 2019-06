Hea teada: kuidas looduses esmaabi anda? 

Kutsu abi

Kõige tähtsam on loodusesse minnes kaasa võtta täis laetud mobiiltelefon. Pane telefon spetsiaalsesse kotikesse, et seda niiskuse eest kaitsta.

Kuumarabandus

Kuumarabanduse võib saada ka näiteks 20kraadise ilmaga jooksma minnes. Kõige targem on mitte minna palava ilmaga pikaks ajaks õue või kasvuhoonesse. Kui olukord on siiski vältimatu, tuleb teadlikult iga natukese aja tagant juua, et ei tekiks vedelikupuudust. Esmane ülekuumenemise märk on pearinglus ja kaduma kippuv teadvus. Sellisel juhul tuleb kiirelt leida varjuline koht, juua väikeste koguste kaupa vedelikku ja võimalusel keha jahutada. Kindlasti peab tervise halvenedes kiirabi kutsuma.

Nõelata saamine

Enamikul inimestest ei juhtu herilase, mesilase või vaablase käest nõelata saamise tagajärjel midagi erilist: tekib kerge turse ja valulikkus. Mürgine astel tuleb kohe välja tõmmata astelt pigistamata, sest muidu läheb veel rohkem mürki sisse. Torke kohale võiks turse leevendamiseks panna midagi külma.

Kui nõelata saadakse suhu, tuleks juua puhast külma vett. Kui putukas nõelas piirkonda, kus turse võib tekitada eluohtliku seisundi, tuleb külma esemega hoida turse võimalikult väiksena ja kutsuda kiirabi.

Inimesed, kes teavad, et nad on mõne kiletiivalise mürgile ülitundlikud, peaksid end suveks varustama adrenaliini automaatsüstlaga ja seda kõikjal kaasas kandma.

Rästikuhammustus

Rästikuhammustuse puhul peaks valulikus piirkonnas märgata olema kahte väikest, teineteisest umbes 5 mm kaugusel asetsevat torkejälge, tekib naha punetus ja turse ning tugev valu. Esmatähtis on helistada kohe 112!

Seejärel tuleb jääda rahulikuks ja mitte enam liikuda. Juhul kui viibid kohas, kuhu abil on raske ligi pääseda, võid püüda rahulikult kõndida lähima teeni. Siis aga tuleb taas pikali heita.

Hammustuse kohale peab panema midagi puhast ja külma. Kui hammustus on jalas või käes, võiks selle tõsta veidi kõrgemale. Kindlasti ei tohi hammustuse kohale teha sisselõiget, üritada mürki imedes või pigistades haavast välja saada, paigaldada žgutti ega juua alkoholi.