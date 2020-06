7 soovitust, kuidas päikeseprillide eest õigesti hoolt kanda 

Väldi kriimustamist!

Pole midagi hullemat kui kriimustatud klaasid. Ilmselt nõustud sellega isegi?! Kui sa päikeseprille parasjagu ei kanna, hoia neid alati prillikarbis või spetsiaalses kotikeses, ning ära jäta päikeseprille võtmete ning muude asjade vahele, mis võivad neile liiga teha.



Puhasta õigesti!

Võib ju tunduda, et päikeseprillid saavad puhtaks ka pluusivarrukaga pühkides, kuid see ei vasta siiski tõele. Kasuta mustuse ja rasu eemaldamiseks alati kaasas olevat mikrofiiberlappi! See on seal põhjusega!



Ära kanna päikeseprille pea peal!

Kuigi see võib olla lahe ja mugav, võib see harjumus su päikeseprille kahjustada. Miks? Kui kannad päikeseprille pea peal, siis päikeseprillide väikesed kruvid lõdvenevad ning need võivad lõpuks küljest ära kukkuda. Samuti ei mõju see hästi padjakestele, mis peaksid asuma su ninal, mitte pea peal.



Käsitse hoolikalt!

Päikeseprille ette pannes ja ära võttes ära painuta raame ega sangasid, vaid tee seda ettevaatlikult. Võta prillid eest ära kahe käega ning aseta seejärel karpi.



Väldi kuuma kätte jätmist!

Ära jäta oma päikeseprille terveks päevaks autosse kuuma päikese kätte. See võib mõjutada raamide kvaliteeti ning su prillid rikkuda.



Kasuta prillikarpi!

Olgugi et prille kaitseb igapäevaselt ka spetsiaalne kotike, on pikemaajalisel hoiustamisel, näiteks reisiks kohvrisse pakkimisel, soovituslik kasutada vormi hoidvat prillikarpi, milles prillid on igal juhul turvaliselt hoitud.



Päikeseprillid ja rannapuhkus

Randa minnes vali kõigepealt õiged päikeseprillid! Kui tead juba ette, et need võivad saada märjaks ja liivaseks, ära võta randa kaasa kõige kallimaid või väärtuslikumaid. Kui võtad rannas päikeseprillid eest, pane need karpi või kotti, mille asetad omakorda oma rannakotti. Ära jäta neid niisama liivale või rätikule vedelema, kus need viga võivad saada!