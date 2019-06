Perearst annab nõu: kuidas teha vahet headel ja halbadel sünnimärkidel?  

Perearst Sirje Reinmets lasi mõned aastad tagasi enda kehalt mõned kahtlased sünnimärgid kirurgiliselt eemaldada. «Kaelale tekkisid nahanäsad ning otsustasin, et kuna niikuinii on nahaarsti juurde minek, lasen ka sünnimärgid üle kontrollida. Arvan, et kahtluse korral peaks alati laskma end spetsialistil üle vaadata, kuna tal on selleks vajalikud vahendid (näiteks dermatoskoop) ja juba treenitud silm,» räägib ta.



Nahaarst avastaski Sirje seljalt kaks sünnimärki, mida pidas targemaks pigem ära võtta. Seejärel panigi Sirje endale aja kinni kirurgi vastuvõtule. «Kusjuures, järjekord polnud sugugi ülipikk – kahe kuu pärast lõigati need veidi kahtlased sünnimärgid ära,» kirjeldab Sirje. Paar nädalat pärast eemaldamist helistas naine sünnimärgi histoloogia teadasaamiseks tagasi kirurgile. «Mind rõõmustas väga vastus, et õnneks halvaloomuliste moodustistega tegemist siiski polnud. Süda oli rahul. Olen veendunud, et kahtluse korral tuleks sünnimärk pigem eemaldada, eriti kui see on kohas, mis saab pidevalt traumeeritud või survet.»



Parem karta, kui kahetseda

Sirje räägib, et tegelikult polegi nahaarsti juurde minemiseks perearsti saatekirja vaja. «See tuleb paljudele üllatusena,» lisab ta. «Niipea, kui tekib sünnimärgi pärast mure, tuleks end kohe nahaarsti juurde kirja panna. Kui sealne järjekord on tõesti liiga pikk, siis alles soovitan pöörduda perearsti poole. Ehk saab tema kaudu kahtluse korral kiiremini nahaarsti vastuvõtule,» soovitab

perearst.



Iga nahamoodustis ei tähenda kohe halba, nende tekkimises mängib oma rolli ka inimese vanus. «Nii mõnigi pöördub dermatoloogi poole vaid nahanäsade või vanurite käsnaga (seborroilise keratoosiga). Selliste moodustiste hulk suurenebki vanusega. Samuti ei pea kõiki sünnimärke otsemaid eemaldama, kuid kahtluse korral võib nahaarst neid pildistada ja kaardistada, et siis mingi aja pärast hinnata, kas on toimunud muutusi. Kui jah, siis tuleb lähemalt uurida.»



Sünnimärgi eemaldamine laseriga

Lisaks kirurgilisele eemaldamisele pakuvad palju erakliinikud lühikese järjekorraga tasulist teenust – laseriga sünnimärgi eemaldamist. «Panen südamele, et enne lasermeetodi kasuks otsustamist tuleks ikkagi arstiga konsulteerida, kuna laseriga eemaldamisel ei jää sünnimärgist ühtegi jälge maha. Teisisõnu ei saa hiljem uurida, mis seisus sünnimärk tegelikult oli. Nõnda võib eemaldada laseriga hoopis halvaloomulise sünnimärgi ja selle riismetest võib kiirendatud korras melanoom edasi arenema hakata. Just see ongi sünnimärgi kirurgilise eemaldamise suurim pluss võrreldes laserprotseduuriga, nii on hiljem võimalik kirurgi poolt eemaldatud sünnimärgi kudesid laboris uurida ja välja selgitada, millega siis ikkagi tegu oli.»



Medicumi dermatoveneroloog Liina Tedremets kummutab väärarusaama, nagu oleks sünnimärgi eemaldamine hirmus. «Kui soovitan patsiendil nahamoodustise eemaldada, siis tekib tal tihti põhjendamatu hirm – kas ikka tasub torkida? Levib linnalegend, et keegi suri pärast sünnimärgi eemaldamist. Kui nii ka on juhtunud, oli kardetavasti sünnimärk lihtsalt niivõrd halb ja kasvaja laialt levinud, et isegi selle eemaldamine ei aidanud. Tavaprotseduur pole kindlasti eluohtlik,» selgitab ta.



Päevita mõistlikult!

Kuigi Eesti suvi on üürike ja tekib kiusatus pikki tunde päikese käes veeta, soovitab Liina päevitamisse mõistlikult suhtuda. «Kasutage kindlasti isegi pilvise ilmaga õues viibides päikesekaitsekreeme ja kandke sageli peale uus kiht kreemi, seda eriti peale ujumist,» paneb arst kõigile südamele. Päevitada tasub nii, et nahk ära ei põle. «Heleda nahaga ja punapäistel on suurem risk haigestuda melanoomi kui neil, kes kergesti päevituvad. Kui inimene peab pikalt väljas viibima, tööl või muul põhjusel, tuleb kindlasti panna selga kaitsev riietus: pika varrukaga pluus ja peakate. Kui on võimalik kellaaega valida, tuleks vältida päikese käes viibimist keskpäeval.»



Usutakse, et melanoomi tekkel on päevitamisega tugev seos. «Tihti on need, kel avastatud pahaloomuline melanoom, olnud suured päikesearmastajad. Kõige olulisem on mõistlikult päevitada, kasutada naha ja sünnimärkide kaitseks UV-kaitsega kreeme ning pidevalt jälgida sünnimärkide ja teiste nahamoodustiste muutusi.»



Nahavähk on lihtsasti avastatav

Eesti Vähiliidu andmetel avastatakse Eestis üle 1000 halvaloomulise nahakasvaja ehk melanoomijuhtumi aastas. Viimase kümne aasta jooksul on haigusjuhtude arv lausa kahekordistunud. Kuigi melanoomi haigestuvad naised poole sagedamini kui mehed, siis surmaga lõppevaid juhtumeid esineb peamiselt ikkagi meeste seas. Põhjuseks fakt, et mehed ei lähe kahtluse korral arsti juurde.



Nahavähk on lihtsasti avastatav haigus. Et ennetada nahavähi teket või selle tõsiseid tagajärgi, peaks nahka päikese ohtlike kiirte eest kaitsma ja olema oma sünnimärkide ja teiste nahamoodustiste suhtes väga tähelepanelik. Kahtluse korral tasub pöörduda kohe arsti poole.