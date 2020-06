3 põhjust, miks asjadest vabanemine su elule positiivset mõju avaldab

Vaimne vabanemine

Asjad, olgu need riided või mööbliesemed, kannavad omaniku jaoks tihtipeale mingit mälestust ja emotsiooni, näiteks nostalgiat tekitav esimese kodu tugitool või kleit, millega käisid aastaid tagasi tolleaegse kallima sünnipäeval. Aeg-ajalt tasub teha endas inventuur, et vabaneda koos asjadega ka vanadest emotsioonidest ning teha ruumi uutele. Lisaks võib liigne asjade rohkus ruumis mõjuda stressi ja ärevust tekitavalt ning mõjutada isegi uinumist, juhul kui magamistuba on asjadest pungil.



Ruumiline vabanemine

Mõnikord seisavad riided aastaid või lausa aastakümneid kapis, sest need on pealtnäha terved ja kasutuskõlblikud, kuid ometi ei tule ega tule seda korda, mil need uuesti selga panna sooviksime. Mõistlik oleks vähemalt korra aastas oma

elamine ja riidekapp üle vaadata, et lahti öelda asjadest, mis pole vähemalt sama kaua kasutust leidnud. Ruumi hulk, mis nende arvelt vabaneb, võib sind ennastki üllatada! Edasijõudnutel tasub asjade kuhjumist juba ennetada ning enne uue eseme soetamist (olgu selleks senisest veelgi vingem akutrelli komplekt või järjekordne kingapaar) kriitiliselt mõelda, millisest samaliigilisest esemest oma kodus oled valmis koheselt loobuma.



Raha säästmine

Olles teadlik tarbija ning vältides liigset asjade kuhjumist, hakkab juba iseenesest vähem raha kuluma. Lisaks hoiad ära investeeringud asjade hoiustamiseks vajalike riiulite, vahesahtlite, kastide jmt soetamiseks. Rakenda samu põhimõtteid ka riidekapis ja võid raha säästmise asemel hoopis teenida! Tänapäeval ei pea seismajäänud asjadest vabanemiseks isegi kodust väljuma. Otsi mobiilist välja mõni ostu-müügikeskkond või riputa müüdavast esemest tehtud foto kasvõi Facebooki seinale ja leia uus omanik.