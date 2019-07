Läbi raskuste teistkordselt emaks saanud Liina Randpere: „Raseduste katkemisest peaks kindlasti rohkem rääkima!” 

Kui inimestele meeldib teha plaane, siis elu neid enamasti ei järgi. Liinal (36) oli kindel soov peale poeg Mathiase veel üks laps saada. «Mul on oma õega kaheaastane vanusevahe ja mõtlesin, et ka minu lapsed võiksid nii sündida. Mathiast jäin ootama hästi kiiresti, kuigi arvasin, et esimese lapsega võib kauem minna. Olin ju üle kümne aasta beebipille võtnud ja öeldakse, et keha vajab taastumiseks aega. Läks aga lihtsalt! Sellepärast ei osanud ma karta, et teise lapsega võiks kuidagi raskemini minna,» räägib naine.