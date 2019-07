Kokka Hõrgutis, mis maitseb kõige paremini just südasuvel: heeringa-kodujuustukaste värske kartuliga Laura Strandberg , täna, 12:00 Jaga: M

Laura Strandberg

Külm kaste keedukartulitega on kosutav, samas kerge ja värskendav pearoog soojal suvepäeval! Soolane heeringas on sageli just see, mille järele südasuvel isutama hakkab.