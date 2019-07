Tee ise Lõbus ja hariv üheaegselt: kujundage koos lapsega tarkusi täis taimeaabits Laura Karro , täna, 14:30 Jaga: M

Herbaariumi meisterdamine on tore tegevus, mida suvepuhkuse ajal koos lapsega ette võtta. Laura Karro

Juuli on just õige aeg, et alustada herbaariumi tegemisega. Kõigepealt korja lapsega lilli ja ravimtaimi oma aiast, seejärel minge juba heinamaale. Otsige raamatutest välja nende taimede kohta põnev info ja pange kõik teadmised vihikusse kirja.