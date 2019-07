PULMAHOOAEG KÄES | Vaata, kuidas peol käituda ja milliseid apse kindlasti vältida! 

Fakt, et õnnelik pruutpaar soovib teiega oma üht kõige tähtsamat eluhetke jagada on tegelikult ju päris eriline või mis? Veelgi enam, kui arvesse võtta, et nad on veetnud mitmeid kuid (või isegi aastaid), et seda suurt sündmust planeerida ja korraldada – sealhulgas tasunud kogu peo eest ning hoolitsenud, et külalistel oleks kõht täis, meel rõõmus ja mõnus olla. Vastutasuks saad sina olla suurepärane külaline!

Pulmakülalise etiketi olulised punktid on järgmised:

1. Ära eelda, et võid kellegi kaasa võtta!

Kui pulmakutse on adresseeritud ainuüksi sinu nimele, võid olla kindel, et see tähendabki, et tule üksi. Kui ka juhtub, et sinu hinnangul on tehtud apsakas ja kutsumata on jäänud sinu pikaaegne partner, siis etikett näeb ette, et õige on erandite sooviga pruutpaari poole mitte pöörduda.

Iga külaline tähendab lisakulutusi. Samuti tekitab omaalgatuslik inimeste kaasa võtmine pruutpaarile lisastressi, sest nad ei ole nende külalistega ürituse planeerimisel arvestanud.

2. Anna oma tulekust teada enne kutsel mainitud tähtaega!