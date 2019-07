Kohupiimakook rabarberi ja kullakarva aprikoosidega! 

Kuigi kalendrisse vaadates tundub, et selleks on veel natuke vara, siis on värsked aprikoosid juba lettidele jõudnud. Kui enamikes poodides on aprikoosid pigem kahvatud ja lahja olemisega, siis olen ka juba küpseid magus-mahlaseid vilju saanud. Aprikoosidest keedame igal aastal ka ise moosi – viimastel kordadel moosisuhkruga, mida läheb aprikoosikoguse kohta vähem kui tavalist suhkrut. Tänu sellele saab moos ka paksem, sest aprikoosid ise kipuvad keetes päris vedelaks minema.