RAHVUSVAHELINE UNEPÄEV | 8 nippi, kuidas paremini uinuda ja sügavamalt magada 

Pea unepäevikut! Märgi teatud aja jooksul üles oma magamisharjumused. See aitab sul näha, mida peaksid muutma, et hästi magada ja olla igapäevaselt energiline ja rõõmus- Päevikusse saad teha ülestähendusi nii magamamineku ja ärkamise aja, une kvaliteedi kui ka päevaste toimetuste (liikumine, kofeiini tarbimine, uinak) kohta, mis su ööund võiksid mõjutada.

Jälgi oma toitumisharjumusi! Raske on uinuda näljasena või kui kõht on liiga täis. Säti oma söömist nii, et magama minnes oleks kõht meeldivalt ja piisavalt täis. Õhtupoolsel ajal võiksid eelistada sel põhjusel ka kergemaid toite.

Vajadusel ja võimalusel tee uinakuid!

Hästi planeeritud päevased uinakud võivad aidata sul olla energilisem ja produktiivsem. On oluline, et need une-ärkveloleku rütmi ei segaks – need ei tohiks olla liiga pikad ega aset leida liiga hilja õhtul. Kui ööuni on kehv, ei tasu päevaseid uinakuid teha.