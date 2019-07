10 raamatut, mida võiksid suvepuhkuse ajal kindlasti lugeda! 

1) Ravijooga. Võtted keha, meele ja vaimu tervendamiseks

Autor Christine Burke

Jooga on viimasel ajal muutunud ülimalt populaarseks, et kui julgeda mõnes naiskollektiivis tunnistada – ma pole joogat proovinudki, saab tõenäoliselt vastuseks üllatushõiked. Seda, et jooga ka lisaks võimlemisliigile ka raviseansina praktiseerida, saab teada põhjalikust neljakümne terviseprobleemi jaoks loodud õpikust.

2) Vladimir Putin õpetab elama

Autor Rob Sears

Maailma ühe mõjukaima mehe käitumismaneeride ja hoiakute kohta on välja antud humoorikas teos, mis on üsna kerge lugemine ka neile, kes poliitikast suurt ei taipa. Kuidas siis mõjutada inimesi Putini võtetega? Tuleb välja, et peab usaldama oma rahaasjad muusikule, palkama netiarmee, ammutama võimu riietest ning olema tagatipuks veidi metsik.

3) Vaikne mõju. Kuidas olla edukas introvert

Autor Sylvia Loehken

Maailma rahvastikust pidavat 30% olema introverdid. Ei oleks üldse imekspandav, kui paljud neist elaksid Eestis. Introvertsed omadused võivad olla aga hoopis võti, kuidas võidule pääseda. Edu ja õnnestumine ei kuulu vaid ekstravertidele. Tuleb teada vaiksema inimtüübi võimalikke komistuskive ning selgeks teha praktilised ja järele proovitud nipid. Ning luuavarrest võibki…

4) Vertikaalaiad. Rohelised ideed väikeste aedade, rõdude ja terrasside jaoks

Autor Martin Staffler

Kes ütles, et peenar peab olema horisontaalselt mööda maad kulgev maalapp? Kui sul napib rõdul piisavalt pinda või aias on iga cm arvel, siis tasub uurida hoopis vertikaalaedade ideed. Kõlab nagu fantaasiamaailm, aga tomatitel täitsa meeldibki pea alaspidi rippuda ning maasikatel seina küljes taskutes valmida.

5) Ühe pere lapsed. Rivaalitsemisest üksmeeleni. Õed ja vennad: kingitus kogu eluks!

Autor Nina Bataille

Kas teadsite, et neil inimestel, kel on pereliikmete seas rohkem toimivaid ja toetavaid suhteid, on ka parem tervis ja pikem eluiga? Tugev side õdede ja vendade vahel saab alguse aga juba lapsepõlvest. Mida lapsevanemana ära saab teha, et ühe pere lapsed kaklemise asemel omavahel kompromisse oskaksid leida? Ja kuidas parandada täiskasvanuna õvede-vahelisi suhteid?

6) Idamaised tarkused lääne inimesele. Kuidas peatada aeg, saavutada edu ning leida õnn ja rahu

Autor Pedram Shojai

Pealkirjast välja loetud aja peatamise lubadus võib tunduda fantaasiakirjanduse pärusmaale kuuluvat, ent kui raamatu kaante vahele süveneda, saabub selgus. Teadagi on tänapäeva moodsa inimese jaoks üks väga suur stressi allikas pidev ajapuudus. Aega oli ju vanasti täpselt sama palju – ühes tunnis kuuskümmend minutit! Miks siis nüüd kõik nii tempokas tundub? Kui õppida oma päevi läbimõeldumalt sisustama, leidma une jaoks piisavalt aega ning keskenduma ainult olulisele, siis hakkabki aeg juba vaiksemalt keerlema. Ja sealtmaalt algab liikumine hingerahu poole.

7) Iseseisev laps ehk kuidas saada “laisaks emaks”

Autor Anna Bõkova

See raamat on vajalik lugemine kõigile kodustele väikelaste emadele, kes tunnevad, et neid ennast enam justkui ei eksisteerigi, on ainult lapse vajadused ja tegemised. Suur elumuutus ja vajadus uue maailmakodaniku eest vastutada võib paisata ema äärmuslikku olukorda ja et sellest välja tulla, peab ta õppima “laisaks emaks”. See ei ole võrdväärne hoolimatusega, pigem vastupidi – ema, kes julgustab last iseseisvaks ja initsiatiivikaks, on vägagi hooliv ema.