Valmistu suurürituseks: mida teha, et laps kaduma ei läheks? Helen Serka-Sanchez , täna, 06:02

Kõige olulisem on lapsega üritusele minnes selgitada talle, et vanemate juurest ära minna ei tohi. Foto: Leah Kelley / Pexels

Suvel toimub väga palju üritusi, kuhu lastega minna. Sellistel üritustel on ka suur tõenäosus, et rahvasummas võib laps vanemate vaateväljast ootamatult kaduda. Mida teha, et kõik lõppeks siiski hästi?