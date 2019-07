Kodu JUULIKUU AIAS: hoolitse oma köögiviljade, iluaia ja viljapuude eest! Mailis Vinogradov , täna, 07:00 Jaga: M

Iluaias kanna hoolt roosipõõsaste eest - väeta ja pritsi neid lehetäide vastu. Pawel Czerwinski/Unsplash

Juulis on põhirõhk aias kastmisel ja varem mulda pandu hoidmisel. Küll on suur rõõm, et saad nüüd järjest rohkem igapäevast söögipoolist oma peenramaalt.