Suvise koduapteegi ABC: mida kindlasti reisile ja suvilasse kaasa varuda?  

Külmageel ja külmakott

Kergemate traumade ja kukkumiste puhuks varu külmageeli või külma aerosooli ning põletiku- ja valuvastast geeli või kreemi. Samuti on hea ühekordne külmakott, mis aktiveerub seda mudides.



Haavapuhastusvahendid ja -sidemed

Haavapuhastusvahendina soovitatakse kasutada pihustatavat mittekipitavat antiseptilist aerosooli või vedelikku. Haavapinna katmiseks varu erinevaid plaastreid ning sidumisvahendeid. Väga mugav on kasutada isekleepuvaid sidemeid. Samuti tasuks näiteks reisile kaasa soetada haavaliim aerosoolis.



Plaastrid

Plaastrite valik apteekides on lai ning sageli ei oskagi üht või teist valida. On olemas nii antibakteriaalseid plaastreid kui ka kiletatud pinnaga veekindlaid plaastreid, lastele mõeldud piltidega plaastreid ning geelplaastreid, mis püsivad nahal teistest paremini. Kuna suvisel ajal on reisimist ja matkamist ohtralt, tasuks varuda ka spetsiaalseid villiplaastreid ning abiliseks võib osutuda ka ville ennetav villipulk.



Päikesekaitsekreem

Päikesepõletuse vältimiseks vali päikesekreem vastavalt oma nahatüübile. Samas ei tohiks see olla nõrgema kaitsega kui SPF15 ja laste puhul SPF30. Tundlikuma nahaga inimesed võiksid kasutada veelgi tugevama päikesekaitsefaktoriga kreemi.



Päikesepõletuse leevendaja

Kui unustasid nahale päikesekaitsekreemi määrida või liialt kauaks nautlema jäid ning nahale on tekkinud päikesepõletus, sobib selle leevendamiseks kasutada teepuuõli sisaldavat jahutavat hüdrogeeli. Samuti sobib see nii kuuma vee, tule, tulise pinna kui ka keemiliste reaktsioonide põhjustatud põletuste korral. Lisaks saad hüdrogeeli kasutada kergemate marrastuste ja putukahammustuste korral.



Kõhuhädade leevendamiseks

Kodust eemal olles on võõras ka meie toidulaud ning ebaharilik toit võib tekitada kõhupuhitust. Selle vältimiseks võta reisile kaasa simetikooni sisaldavad kapslid. Samuti võib harjumatu toiduvalik kõhu kinni panna. Nii lastele kui ka täiskasvanutele sobib kõhukinnisuse puhul laktuloosi sisaldav preparaat. Ära unusta ka tuttavaid söetablette, mis seovad organismist mürke ning on abiks kõhulahtisuse ja oksendamise korral.



Allergiaravimid

Allergia võib tulla ootamatult ning siis on hea, kui esmaabipakis on olemas ka mõni allergiaravim. Kui täiskasvanutele on apteegides saadaval erineva toimeainega tablette, siis lastele sobib paremini siirup.



Putukatõrjevahendid

Putukatõrjevahendi valikul vali võimalikult universaalne toode, mis aitab nii sääskede, parmude kui puukide vastu. Pea meeles, et lastele mõeldud tooted võiksid pigem sisaldada looduslikke komponente nagu teepuu-, piparmündi- või lavendliõli. Väga mugav on erinevate putukate eest kaitsev putukavõru, mis toimib ühe kuu ja mida võib kanda nii käel kui jalal. Mesilas- või herilasmürgi ülitundlikkuse tarbeks on apteekides saadaval spetsiaalsed adrenaliinisüstid. Suvi metsas või maakodus ei möödu ka puukideta. Et puuk edukalt eemaldada, võiks esmaabikotis olemas olla ka puugipintsetid.



Putukahammustuste leevendajad

Kui mõni putukas on juba hammustanud, määri sügelevale ja punetavale kohale jahutavat teepuuõli sisaldavat hüdrogeeli. Samuti on hea kasutada teepuuõli või saialilletinktuuri. Väiksematel sääsekuppudel võib kasutada spetsiaalseid hammustusjärgseid plaastreid. Putukahammustuse põhjustatud sügelust ja punetust vähendavad ka allergiavastased ravimid.



Reisikapslid

Reisitalumatuse või n-ö merehaiguse leevendamiseks varu kaasa ingveritablette või n-ö reisikapsleid. Pea siinkohal meeles, et need tuleks sisse võtta umbes pool tundi enne reisi algust.