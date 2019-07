Kodu Maailmarändurist koer Mate seiklused: 20 tunniga transpordipuuris Hiinast Eestisse Helen Serka-Sanchez , täna, 17:06 Jaga: M

HEA PERENAINE: Koer Mate ja kass Yalla on Lauraga heades kätes. Kui kuhugi minek, siis ikka koos. erakogu

Kui pere läheb pikale reisile või kolib, tulevad kaasa ka lemmikud. Just nii on Dubais elava Laura Põldmaga kaasas käinud tema borderkolli Mate. Ühiseid pikki reise on nad teinud juba üksjagu.Intelligentne borderkolli Mate (9) sai Laura (33) pereliikmeks üheksa aastat tagasi, kui naine elas Hiinas Macaus. Sealt kolis ta mõneks ajaks tagasi Euroopasse, kuhu loomulikult ka lemmik kaasa tuli. Nüüd elab Laura juba seitse aastat Dubais, kus tema hoole alla on lisandunud tänavalt leitud kass Yalla (7). Tema veel reisinud ei ole, kuid juhul kui Laura peaks kuhugi mujale kolima, tuleb kiisu kindlasti kaasa.Paberid korda!«Mu esimene ühine reis Matega oli kaheksa aastat tagasi Hiinast Eestisse, mis koosnes kolmest lennust ja kümnetunnisest sõidust transpordilaevaga. Reis kestis kokku üle kahe ööpäeva,» meenutab üritusturunduses tegutsev naine. See sõit oli tõeline proovikivi! «Hakkasin Hiinast Eestisse tulekut korraldama juba varakult enne reisi, sest peale reisiplaani pidi koeral olem