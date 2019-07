Kokka RETSEPT | See ehe koore-karamellijäätis pöörab sind jäädavalt koduse jäätise valmistamise usku! Laura Strandberg , täna, 16:58 Jaga: M

See koorene karamellijäätis pöörab sind ehk jäädavalt kodus jäätise valmistamise usku. Foto: Laura Strandberg

See koorene karamellijäätis pöörab sind ehk jäädavalt kodus jäätise valmistamise usku. Sügava, puhta ja eheda maitsega maius on klass omaette! Perenaise õnneks valmib see ka kergemini, kui arvata võiks.