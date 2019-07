Mitmekülgne piparmünt ravib ja rahustab, maitsestab ja kaunistab! 

Mitmekülgse taime ajalugu läheb tagasi Inglismaale – piparmünt, nagu me praegu seda tunneme, saadi 1670ndate paiku kahe loodusliku liigi ristamisel. Kiirelt levis hübriid Euroopasse ja Aafrikasse ning on nüüd laiemalt kasutusel peaaegu üle maailma.

Piparmündi eellastega, on leitud, et maitsestasid oma veine esimese aastatuhande alguses vanad kreeklased ja roomlased. Samas on piparmündist veelgi varasemaid märke – kuivatatuna pandi taimelehti kaasa ka hauakambritesse Egiptuse püramiidides 1000 aastat eKr. Juba sellest ajast on märke, et taime kasutati laialdaselt erinevate tervisehädade leevendamiseks.