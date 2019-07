Uudised Naudi suviseid hetki! 6 asja, mida sel suvel kindlasti veel teha jõuad Laura Karro , täna, 23:18 Jaga: M

Tehke õhtuti jalgrattamatku, minge metsa marjule, seenele, käige ujumas, kala püüdmas, rannas või ehitage kasvõi liivakastis ühiselt suur liivaloss. Xavier Mouton Photography / Unsplash

Kuigi ööd on jälle pikemad, on meil ikka veel suur suvi. Järves on vesi just paras ja tegemisi rohkem, kui ette jaksab võtta. Ent suvine aeg selleks ju ongi, et õhtul väsinuna voodisse heita ja siis hommikul uuele ringile minna! Aga mida siis sel suvel veel kindlasti teha tasuks?Tee ise jäätist Miks mitte proovida ise jäätist teha?! Vaja on ainult jäätisetopse, kuhu põnevaid segusid villida. Proovi näiteks banaani ja maapähkli kooslust, vahukoore, tikrite ja küpsisetükkidega jäätist või pane sügavkülma hoopis marjateed või arbuusitükke, et saada jahutav mahlajää.Naudi suviseid söökeKuumal päeval ei tahakski eriti süüa, mistõttu on parim suvine toit just salat. Oma aiamaalt saab enamiku vajalikke komponentegi kätte. Kerge salatikastme tegemiseks sega kokku õli, tilgake sidrunimahla ja mett ning hakitud ürdid.Kutsu sõbrad külla! Suvel on hea korraldada nii koolikokkutulekuid kui ka niisama koosviibimisi. Selleks võta ette väike grilliõhtu kõige sinna kuuluvaga. Kaunista aed lin