Väekas saialill toob leevendust põletikele ning nahaprobleemidele 

Eestis saialill looduses ei kasva, kuid aias on teda lihtne pidada üheaastase taimena. Ta kasvab peaaegu kõigis mullastikutingimustes, kuid eelistatavalt siiski kuivemapoolsel haritud savisel pinnasel. Kõige uhkemini õitseb saialill päikeselises kasvukohas, kuid üleväetatuna, kõrge lämmastikusisaldusega pinnasel on saialillel vähe õisi. Rõdul sobib taimele koht, kuhu paistab päike vähemalt neli tundi päevas. Kasvusubstraadina kasuta lillemulda, millesse on segatud 1/3 ulatuses liiva või väikesi kivitükke.



Korja ja säilita

Saialille õitseaeg algab juunis ja kestab olenevalt kasvukohast ja ilmast mõnikord isegi oktoobri-novembrini. Korjata tuleks päikesepaistelise kuiva ilmaga ainult täielikult avanenud õisi. Selleks, et saialill suvi läbi õisi moodustaks, tuleb talt närbuvad õied kohe ära näpsata.



Säilitamiseks kuivata korjatud õied hästi ventileeritud hämaras ruumis 25–40 kraadi juures või sügavkülmuta. Pane kuivatatud õied tumeda purgiga pimedasse kappi. Õite raviomadused ja lõhn säilivad aasta aega. Suvel on peale õite mõistlik korjata ja säilitada ka koduaia kasvutingimustega harjunud taime seemneid, et need järgmisel aastal taas maha külvata. Saialillelt seemnete saamine on väga lihtne, sest need on üsna suured ja neid on palju.



Söö, määri peale või värvi

Erkoranže õisi võib kasutada toidu kaunistamiseks ja kirkaks salatilisandiks.

Taime teatakse ka kui võltssafranit, mida oranži toiduvärvina kasutada. Samuti saab saialillega toonida lõngu ja kangaid oranžikaskollaseks. Saialille eeterlik õli peletab eemale putukaid.



Raviomadused

Saialilles leidub C-vitamiini ja karotiini, millest viimane vastutab õite oranži värvuse eest. Mineraalainetest sisaldab saialill vaske, mangaani ja joodi. Lisaks on saialilles eeterlikke õlisid, limaaineid. Üks olulisemaid komponente on aga kemikaal nimega alfa-kadinool, mis on tuntud oma seene- ja põletikuvastase toime poolest. Seetõttu teatakse saialille rahvameditsiinis kui erinevate nahaprobleemide leevendajat. Taim peaks vähendama põletikke ja turseid ning aitama kiiremini paraneda haavadel. Samuti mõjub saialill hästi menstruatsiooniga kaasnevate valude ja kõhukrampide korral ning on hea lõdvestavaks massaažiõliks.



Põnevad sordid

Raviomaduste poolest on hinnatud harilik saialill (Calendula officinalis), kuid iluaia jaoks on aretatud erinevaid efektsete õitega sorte. Mitmed neist on täidisõitega, erineva kollaseoranži varjundiga ja ka roosakate õitega, näiteks sort ‘Pink Surprise’. Sordi ‘Crown Orange’ taimed näevad välja, nagu kannaks need uhket oranži krooni.



Põnev nimelugu

Saialill on oma nime saanud krõnksus seemnete järgi, mis meenutavad kringlit

või saia. Nagu ikka eesti keeles, on saialillel veel teisigi nimesid. Huvitavamad neist on kringlilill, hundihammas, kassiratas, tubakalill, ülekülakurat.