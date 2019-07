TEE ISE | Saialillega massaažiõli rahustab väsinud keha ja stressis vaimu 

Valmista saialilleõli nii:

1. Nopi õied. Korja just avanenud saialilleõisi ning raputa need õrnalt putukatest ja tolmust puhtaks. Pesta pole vaja.

2. Kata õliga. Aseta õied purki ja vala peale nii palju oliiviõli, et kõik õied oleks kaetud. Vajadusel pressi õisi alla, nii et need kindlalt õliga kaetud oleksid.

3. Pane tõmbama. Kata purk ja aseta see 2–4 nädalaks hämarasse kohta seisma.

4. Kurna ja villi. Vala segu läbi sõela ja marli pudelisse.

5. Sildista. Kleebi pudelile kindlasti silt, kuhu märgi valmistamise kuupäev ja mis on pudelis. Soovitatav on hoida õli suletud pudeliga külmkapis või jahedas toas pimedas kohas kuni neli kuud. Enne kasutamist soojenda õli üles, et oleks mugavam massaaži teha.