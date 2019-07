Ekspert selgitab: millise jäätisemasina kasuks otsustada? 

Jäätisemasinat valides on kõige olulisem kriteerium ilmselt hinnaklass, sest vahe hindades on suur. Mõne aparaadiga on maiuse valmistamine jällegi mugavam kui teisega ja erinevaid võimalusi rohkem. Millele tähelepanu pöörata, selgitab Euronicsi tehnikaekspert Meelis Väljamäe.



Kahte tüüpi masinaid

Jäätisemasinad jagunevad tüübilt kaheks: eelkülmutatava kausiga ja nn iseseisvad külmutusseadmega masinad. Mõlemal on omad plussid ja

miinused.



Olulised detailid