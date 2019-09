Ekspert annab nõu: kuidas leida hea üürikorter ja vältida juriidilisi apsakaid? 

Head nõu annab Uku-Urmas Tross, Rosenhaus Kinnisvara maakler



Kodu üürimine on raske ülesanne, sest elama kolitakse kellegi teise omanduses olevale pinnale. Avameelselt suheldes ja õigete otsustega saab heale üürisuhtele aluse panna juba enne üürilepingu allkirjastamist. Eestis on mitmeid portaale, kust endale kodu otsida. Väga palju on kuulutusi veebilehtedel City24.ee ja KV.ee, kuid tasub vaadata ka alustavaid kinnisvaraportaale. Samuti võib alati küsida soovitusi otse maaklerilt, kes aitab leida sobiva pinna või annab nõu, mida selle piirkonna kuulutustes jälgida.



Viimasel ajal on eriti populaarseks saanud sotsiaalmeedias üürisoovi jagamine

ja enda tutvustamine. Sageli jagataksegi kuulutust, kuni leitakse kodu. Kindlasti tuleb sellisel juhul tähele panna, mida sa oma lehel maailmaga jagad, et su taust üürisoovi ei nurjaks.



Otse omanikult või maakleri kaudu

Reeglina on maakleri tehtud kuulutus korrektsem ja sisaldab rohkem ning täpsemat infot korteri kohta ja ka omaniku soove, mida üürnikult oodatakse. Maakleri vahendatud pildid korterist on head ja ülevaatlikud ning annavad ka visuaalselt korteri seisukorrast aimu. Korteri omaniku pandud kuulutuses on sageli teadmatusest paljud olulised detailid välja jäänud, mistõttu võib kuulutus olla ebakorrektne ja vahel pahaaimamatult ka valeandmetega.



Üürimisega seotud kulutused

Üürimisel arvesta sellega, et kohe tuleb välja käia ühe kuu üür ettemaksuna ja ühe kuu üürisumma omanikule tagatisrahaks. Maaklerit kasutades lisandub sellele ühe kuu üüri ulatuses vahendustasu. Kui kodus, mida üürida plaanid, pole elamiseks vajalikku mööblit, arvesta juurde ka selle soetamine. Siinkohal

tekib küsimus, kas üürisumma on proportsioonis tühja korteri peale minevate

kulutustega. Lihtsam on üürida kodu, kus on olemas suurem osa vajalikust

mööblist ja kodutehnikast, sest kui tekib vajadus kodu vahetada, on ilma mööblita palju kergem edasi liikuda. Samuti tuleb põhjalikult läbi mõelda üürikodu, mis vajab renoveerimist. Küsi endalt, kas oled valmis sellises

kodus elama ja ise remonti tegema. Arvesta, et see on aeganõudev ja tekitab

pingeid. Kui sulle siiski koht mingil põhjusel väga meeldib, on parem omanikuga konkreetselt kokku leppida, et tema kulud enda kanda võtab.



Olulised seadusepunktid

Kui korter üüritakse välja maakleri kaudu, on üldjuhult tehingu aluseks seadusele vastav leping. See tähendab, et kogu üürilepingu sisu on põhjalikult

lahti kirjutatud, et see oleks mõlemale osapoolele lihtsasti arusaadav. Kui üürilepingu teeb omanik ise, tuleb kindlasti jälgida selle koostamisel võlaõigusseaduse 3. osa 15. peatüki punkte. Kui lepingut ei koostata korrektselt, on see kehtetu ja rakendub ikkagi vastavalt seadustele.



Mis on lepingus tähtis?