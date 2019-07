Rada vabaks! Siit tulevad parimad telkimisnipid!  

Otsi kohta, kus sa saad

Paika telgi maha panemiseks tasub hoolikalt otsida! Hästi valitud asukoht on see, mis muudab nii selle kinnitamise kui ka telgis elamise kordades lihtsamaks ja mõnusamaks. Niisiis, leia vähemalt telgisuurune võimalikult tasane maatükk.

Puhasta see käsitsi või rehaga kividest, käbidest, puuokstest ja kõigest muust, mis hiljem külje all tunda võib anda. Jälgi ka seda, et maapind poleks vaiade maasse surumiseks liiga kõva ega liiga pehme (nt puhas liiv).



Tuulerohkel ööl

Olgu tuul või mitte, üks on kindel: udukella asemel löövad telkimispaigas kindlasti suuremat lärmi sääsed! Selleks et nende pidu kärmelt lõpetada, aseta telgisuu alati tuule suunas. Nii kimavad nad pinisemise saatel telgi taha tuulevarju ja sina saad segamatult toimetada.



Päästa endas valla vaia-MacGyver

Ega siis suvise kuumaga jõua kõike meeles pidada. Nii võib juhtuda, et mõni telgivai on koju ununenud või sootuks kaduma läinud. Siis tuleb tegutseda MacGyveri kombel: lasta huulilt «Oh sa poiss!» ja mängleva kergusega lahendust otsima asuda. Teibi asemel võiks sul kaasas olla aga kirves, millega

puupilbast alt teravamaks tahuda, et see maasse lüüa. Kui kirvest pole, aitavad

sind hädast välja ka muud asjad, mida vähegi pinnasesse saab torgata ja mis pingutusele vastu peavad: kruvikeeraja, nuga, kahvel, korgitser vms.



Lukukiirabi

Kogenud telkimishuntidel kipuvad asjad aastakümnetega veidi kuluma. Sageli on üks nõrgemaid lülisid telgilukk. Et ajutisest elamust edasi-tagasi käimine toimiks kui lepase reega, asenda lukukelk mõne suurema rõngaga. Luku enda saad paremini libisema, kui seda veidi küünlaga hõõrud.



Jaaniussid telgi ümber

Telkimise kõige negatiivsem hetk tabab alati ootamatult, näiteks komistad öiselt

metsapeatuselt naastes otse telgi nööridesse! Igaüks, kes telkinud, teab seda vaikset kirumist! Et vältida mõrusid momente, tee nööridest helendavad jaaniussid.

Märgista nöörid nii:

1. Lõika tükkideks üks basseininuudel.

2. Värvi tükid üle pimedas helendava pihustatava värviga ja lase kuivada.

3. Lõika igale tükile pikkupidi kuni nuudli keskpaigani sisse sälk.

4. Lükka värvitud nuudlitükid nööride külge võimalikult maa lähedale.



Kes hooletu, jääb ilma

Telgi ees jalanõude hoidmiseks tasub juba eos leiutada mõni vettpidav süsteem. Telgisuu ette asetatud vana ämber (sest kes siis augustis seeneämbrit kaasa ei võta!) või korviks keeratud telgikott passivad ideaalselt hoidma jalavarje, kui ise parasjagu öömajas oled. Eriti targad asetavad telgi ette maha ka vaiba või mati, et oleks, kuhu peput toetada, kui käed tenniseid

kinni-lahti nöörivad.