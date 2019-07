BLOGI | Kitsejuustukreemiga maasikakorvikesed 

Kodumaiseid maasikaid ei ole veel raatsinud rohkem kui värskelt söömise jagu osta. Ootan, et hind veidi rahakotisõbralikumaks läheks, et saaks ka sügavkülmavarusid täiendada. Eelmisel aastal varutud marjad olen juba ammu ära söönud, lisaks ka vanemate kapis reidi teinud, nii et lisandus on väga teretulnud. Otsa tegin lahti juba rabarberiga, mille toorelt tükeldasin ja paari karpi ladusin.