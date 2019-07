6 nippi, kuidas märkamatult raha kokku hoida 

Multifunktsionaalsed rõivaesemed Igal inimesel peaksid olema kapis teatud riided, mida erinevates olukordades on võimalik kombineerida. Neutraalsed T-särgid, teksad ja pika varrukaga pluusid lasevad erinevates kombinatsioonides erinevaid komplekte luua. Lisa vaid mõni aksessuaar ja juba ongi väline mulje hoopis teine.

Kingitused Alati ei ole tarvis osta kalleid kingitusi. Perekond ja sõbrad rõõmustavad sama palju (kui mitte rohkem) enda valmistatud kingituse üle, sest sellesse on panustatud mõtteid ja aega. Valmista ise õnnitluskaart ja tee emale või parimale sõbrannale mõni kosmeetikatoode. Retsepte ja nippe selleks leiab internetist ja Nipiraamatust küllaga.

Ära telli pearooga

Cornelli ülikooli toidu- ja kaubamärgilabori direktor Dr. Brian Wansink on viinud oma meeskonnaga läbi hulga eksperimente, mille käigus selgus, et enamik inimesi hindab toidu kvaliteeti ainult kas esimese või viimase roa põhjal, mida nad sõid. Tavaliselt tellitakse restoranis tühja kõhuga liiga palju süüa. Kasutagem nüüd teadlaste uuringut alusena, tellides järgmisel korral restoranis ainult eelroa ja magustoidu. Kindlasti saab kõht sellest täis ja hoiad kokku ligi poole rahast, sest tavaliselt on pearoog menüükaardil kõige kallim.