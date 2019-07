Varia TARK VANEM | Need on 3 olulist harjumust, mida ei tohiks suvemöllus unustada Allikas: Tarkvanem.ee , täna, 19:09 Jaga: M

GALERII

Ka suvel kodust eemal olles on oluline tagada lastele korrapärased ja mitmekülgsed eined. Foto: Piotr Chrobot/Unsplash

Küllap on nii mõnigi lapsevanem kogenud, et puhkuste aeg, ilusad ilmad ja pikad päevad on väljakujunenud päevarežiimi segi ajanud. Samas on kindlate harjumuste hoidmine lapse tervise seisukohalt ülimalt tähtis. Loe lähemalt, miks rutiini ka suvel säilitada ja kuidas seda teha.