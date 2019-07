Nipid 6 nippi, kuidas saaksid juba täna oma moetarbimisest tingitud jalajälge vähendada Toimetas Annaliisa Köss , täna, 16:26 Jaga: M

Kas teadsid, et iga sekund viiakse ühe rekatäie jagu tekstiilijäätmeid prügimäele või põletatakse? Et igal aastal kulub rõivaste tootmiseks ligikaudu 108 miljonit tonni taastumatuid ressursse ja maha võetakse 120 miljonit puud? Või et ühe puuvillase pluusi valmistamiseks kulub (kogu tsüklit arvesse võttes) 2 700 liitrit vett, mis on sama palju kui keskmine inimene joob 2,5 aasta jooksul. Mida saaksid ka sina juba täna teha, et sellisele statistikale mitte kaasa aidata?