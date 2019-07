10 head põhjust, miks treenida vaagnapõhjalihaseid 

1. Paraneb kogu keha vorm

Vanuse lisandudes vaagnapõhjalihased lõtvuvad. Õigete harjutustega regulaarselt treenides on võimalik need taas heasse vormi saada. Olles kehaliselt aktiivne ja treenides nii keha pealmisi kui ka süvalihaseid, hoiad kogu oma keha heas toonuses.



2. Sirgem rüht

Hea rühi puhul kipume mõtlema selja- ja kõhulihastele, kuid tegelikult on ka vaagnapõhjalihastel tähtis roll. Nimelt toetavad need liikudes, seistes ja pingutades selja nimmepiirkonda. Tugevad vaagnapõhjalihased võivad ära hoida ka seljavalu.



3. Kiirendad taastumist rasedusest ja sünnitusest

Rasedusaegsed hormonaalsed muudatused lõdvestavad sidekude. Samuti venitavad vaagnapõhjalihaseid kasvava lapse ja emaka raskus. Kui treenida

vaagnapõhjalihaseid regulaarselt mitu korda päevas juba raseduse ajal, taastub keha kiiremini.



4. Hea tervise nimel

Lõdvad vaagnapõhjalihased ei toeta emakat ega siseelundeid. Sellepärast võivad emakas, põis või sool alla vajuda. Noortel naistel põhjustavad lõtvunud vaagnapõhjalihased ja võimetus neid kontrollida valulikku vahekorda.



5. Hoiad ära tilgad püksis

Vaagnapõhjalihaste ülesanne on hoida põie ja soole avaused suletuna, nii et need avanevad vaid teadlikult lõdvestades, kui soovid lasta soolel või põiel tühjeneda. Lõtvunud lihased reageerivad su kontrollile kehvasti ja nii võivadki sul tilgad püksis olla nii köhides kui ka ootamatult aevastades.



6. Seks on parem

Armukunstis pole olulised ainult meel ja tunded, vaid ka vaagnapõhjalihased. Heas vormis lihased suurendavad seksuaalset tundlikkust, tänu millele on suurem võimalus kogeda orgasmi. Sinu toonuses lihased pakuvad partnerilegi suuremat naudingut.



7. Tugevad tupelihased

Vaagnapõhjalihaseid treenides tugevnevad ka tupelihased. Kui kasutad menstruaalanumat, hoiavad tugevad lihased seda paremini paigas.



8. Automaatne lihaskonna hea töö

Treenitud lihased töötavad hästi ka siis, kui sa neile teadlikult ei mõtle. Treenides kõhulihaseid, tõstes asju või aevastades reageerivad toonuses vaagnapõhjalihased iseenesest.



9. Kunagi pole hilja!

Vaagnapõhjalihaste treenimiseks pole vaja minna treeningsaali. Lihtsaid harjutusi saab teha nii kassajärjekorras, bussi oodates kui ka kodus raamatut

lugedes.



10. Mõjub meestelegi hästi

Oma vaagnapõhjalihaste treenimisest saavad kasu ka mehed. Toonuses

lihased hoiavad meestel ära uriini-, rooja- ja kõhugaaside pidamatuse ning parandavad erektsiooni.



Tee neid harjutusi!

Hea algajale: pinguta vaagnapõhjalihaseid ja hoia pingutust üks-kaks sekundit, seejärel lõdvesta lihaseid paar sekundit. Hinga pingutades välja ja lõdvestades sisse. Treenituse arenedes hoia pingutust kauem ja tee rohkem kordusi.

Kui jaksad rohkem: tee kiire lihaspingutus üks sekund ja lõdvesta lihased sama kiirelt. Korda harjutust, kuni tunned, et lihased on väsinud. Harjutust tehes ära hoia hinge kinni, vaid hinga rahulikult.

Tõeline väljakutse: võid eelnevaid harjutusi ka omavahel kombineerida, näiteks tee viis pika pingutusega harjutust ja seejärel viis kiiret.



KUS ASUVAD VAAGNAPÕHJALIHASED?

Vaagnapõhjalihased on justkui kere vundament. Need asuvad vaagna põhjas häbemeluu ja õndraluu (sabakondi) vahel. Tunnetad neid, kui proovid tualetis käies pissimist hetkeks katkestada. Ära seda väga tihti katseta, sest nii võid põie täielikku tühjenemist häirida.



MÄRGID, ET SU VAAGNAPÕHJALIHASED ON NÕRGAD: