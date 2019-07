10 toitu, mida ei tohiks söömiseks kontorisse kaasa võtta 

Isegi kui sul puudub seni kehv kogemus teiste ebameeldivate söömisharjumuste osas, vaata, et sa ei muutuks ise kolleegiks, kelle lauast möödudes silmi pööritatakse. Pole tarvis riskida halbade tööalaste suhetega pelgalt kehvade söögivalikute pärast. Kui sa kahtled mõne toidu osas, siis on juba mõistlikum see koju jätta ja võtta ühes muud, mis teisi endast välja ei viiks.

1. Toorest kala

Ükskõik, kui isuäratavana külmsuitsu- või soolalõhe ei tundu, selle lõhn võib panna ka mereandide armastajaid kätt nina ette tõstma.



2. Küpsetatud brokolit

Keegi ei vaidle selle vastu, et brokoli on kasulik oma antioksüdantide ja muude omaduste poolest, kuid selle kotist väljavõtmine vallutab juba koheselt toa haisuga.



3. Kapsast

Kas oled kunagi jalutanud majja, kus valmistatakse parasjagu kapsasuppi või -hautist? Ilmselt ei vaja kapsa siin nimekirjas väljatoomine sellisel juhul lisaselgitusi.



4. Hapendatud ja kääritatud toitu

Hapukapsad ja kimchi võivad hoida su seedesüsteemi korrapäraselt toimimas, kuid nende lõhn paneb ka kolleegid tööruumist sama kiiresti välja lippama.



5. Keedetud mune

Korralik kõhutäis munade näol jäta pigem koduseks hommikusöögiks, sest nende tugev aroom jääb ruumi ringlema tükiks ajaks ka pärast nende tarvitamist.



6. Kiirtoitu

Rasvast krõbe toit paneb esialgu igaühel suu vett jooksma, kuid sageli saabub see karbis, mis lendab laua alla prügikasti ja levitab veel pikalt lõhnu töökeskkonda. Krõpsude närimisest tulev heli seevastu ei lase teistel oma tööle keskenduda.



7. Sibulat ja küüslauku

Ükskõik kui palju sa ka ei armastaks oma toitu maitsestada, ära tee tööle kaasa võetava osas seda sibula ja küüslauguga. See ei jäta jälge vaid kontorisse, vaid avaldab hingeõhuna vale muljet ka tööalastel kohtumistel.



8. Haisvat juustu

Võileiva vahele eelista Cheddarit või tavalist juustu, sest erinevad hallitusjuustud võivad mõjuda kolleege tõrjuvalt.



9. Tugevaid vürtse

Tšilli ja karri võivad muuta toidu eriliselt maitsvaks, kuid vaid selle jaoks, kes seda parasjagu sööb. Lõunaajal kontoris pole see just meeldivaim aroomikimp, millega rinda pista.



10. Pähklivõid

Inimesel, kellel on eriti tugev pähkliallergia, võib tekkida šokk pelgalt juba lõhna tajudes. Enne, kui tood seda kontorisse, ole kindel, et sa ei tekita sellega kellelegi terviseprobleeme.

Parim, mis sa teha saad, on süüa lõunat tööl köögiruumis, kui teil on selline koht olemas. Kui hoiustad midagi kontori külmkapis, veendu, et märgistad selle sildiga, millel on kirjas su nimi ja toomiskuupäev. Ära jäta oma toitu külmikusse nädalateks ega isegi päevadeks. Kui lähed juhuslikult lõunat hoopis välja sööma, siis võta toit õhtul koju kaasa – nii võid kindel olla, et teised ei pea külmkapiust paotades hinge kinni tõmbama.