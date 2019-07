Idee suvepuhkuseks: tutvu Eesti väikeste saartega, mis seni avastamata! 

ÖÖMAJA LEIAD: puhkaruhnus.ee. Uuri festivali kohta: ruhnurahu.ee.

Ruhnu Püha Magdaleena kirik, mis on teadaolevalt vanim säilinud puithoone Eestis. Vaid kahe meetri kaugusel paikneb uus kirik, mis pühitseti sisse 1912. aastal. Foto: Robin Roots

Limo rand Ruhnu saarel. Foto: Robin Roots

Prangli kultuurikirju suvi

Prangli saar kuulub tegelikult Viimsi vallale, kuid kellele nüüd Viimsi villad silme ette tulevad, ei ole üldse ära arvanud, mis selles valla otsas toimub. Prangli on maailm omaette, mis tundub asuvat maailma servas. Tore on aga see, et Tallinna kesklinnast jõuab maailma servale paari tunniga.

Prangli on Põhja-Eesti ainuke põlisasustusega, päris oma traditsioonide ja külalislahke rahvaga paik – seal on elatud pidevalt üle 600 aasta. Praegu on saarel umbes sada püsielanikku. Märksa arvukamalt on seal hülgeid ja igasuguseid veelinde, viimaseid kokku lausa 40 liigist.

Legendi järgi olnud Prangli mereröövlite saar ja röövlid elanud paksus kuusemetsas. Et nendest lahti saada, olevat see maha põletatud ja saarele kasvanud männimets. Mereröövlite varandus on siiani leidmata, aga selle matmispaigaks on oletatavasti saare kõrgeim koht Kullamägi.

See suvi on Prangli jaoks kirju ja rahvarohke. Sadama kultuurikuuris Noor Kaardivägi näeb suvelavastust "Eesti rand. Lootuse kursil", millele kirjutas muusika Silver Sepp. 27. juulil on võimalus aga nautida Prangli kohvikutepäeva ja suvist tantsupidu.