VAIMNE TERVIS | Vaata järele, kui sõltuv sina oma nutiseadmest oled!

Arvuti- või nutisõltuvuse tunnuseks on suutmatus vastu seista kiusatusele tegutseda arvutis või muus nutiseadmes. Sõltuvuses inimese ülemäärane seadme kasutamine võib mõjutada tema sotsiaalseid, töö(kooli)alaseid ja perekondlikke väärtusi ning kohustuste täitmist.

Nutisõltuvuse iseloomulikeks tunnusteks on ka unehäired ja füüsilise tervise halvenemine. Muutused unerütmis on seotud hiliste tundideni, sageli kogu öö kestva arvutikasutamisega ja unepuuduse tõttu on häiritud ka inimese päevane tegevus ja produktiivsus.