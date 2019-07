LEMMIK | Need on asjad, mida peaksid teadma, kui plaanid võtta perre kutsika! 

Noor koer vajab väga palju tegelemist, seltsi ja aega. Uut sõpra tuleb dresseerida ja ta tahab mängida. Vastasel juhul võid leida kodust segaduse ja purunenud nipsasjad. Arvesta, et kutsika täiskasvanud koeraks sirgumine võib kesta paar aastat.

Pereliikmetega tuleb panna paika ühesed reeglid. Kas te lubate koera voodisse? Kas on mingid ruumid, kuhu koer minna ei tohi?

Samuti tuleb teda vaktsineerida ja võib juhtuda, et koer vajab loomaarsti abi, mis on tasuline. Kui kutsikas on toodud koju, tuleb kiiremas korras sooritada ussitõrjekuur. Kutsikas saab oma emalt peaaegu alati ussid juba lootefaasis, seega tuleb talle alguses teha lühikeste vahedega mitu ussitõrjekuuri.