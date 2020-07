3 soovitust, mida teha pulmakleidiga pärast suurpäeva

Ei ole vahet, kas su pulmad olid siseruumis või väljas lageda taeva all, suure tõenäosusega saab maani pikk kleit vatti nii või teisiti. Higi, meik, mustus ja tahm jätavad kantavale oma jälje. Parim plaan on sellisel juhul lasta kleit koheselt pärast pulmi ära puhastada neil, kes sellega igapäevaselt tegelevad.

Isegi kui su kleit ei näi eriliselt määrdunud, on see mõistlik siiski korda teha enne hoiustamist või müüki, sest mida kauem see kantud kujul seisab, seda enam on võimalik plekkidel kangasse kinnistuda. Nii et kui ise lahkud peolt otse mesinädalatele, palu oma lähedasi, et nad viiksid kleidi keemilisse puhastusse kohe järgmisel päeval.