TERVIS | Kuidas võimalikult tervislikult päikest võtta? 

Kuidas tervislikult päevitada?

Emeriitprofessor Helgi Silm, dermatoloog

Meie kliimas ei ole soovitatav päevitada keskpäeval, kui on mõni tõsine haigus ja kui on pooleli ravikuur. Osa ravimeid muudab naha päikese suhtes tundlikuks ja päikese käes olles võivad ilmneda fototoksilised või fotoallergilised reaktsioonid.

Et saada ilus päevitus, ära ole esimene kord pikalt päikese käes. Päevituse aega tuleb järk-järgult pikendada. Väga heleda nahaga inimesed (IV nahatüüp) peaksid kindlasti kasutama päiksekaitsekreeme kaitsefaktoriga 30 ja enam. Mida suurem on SPF, seda kauem kaitseb toode põletuse eest.

Tea, et UVA-kiirgus kiirendab naha vananemist ja võib põhjustada nahavähki. UVB-kiirgus tekitab päikesepõletust. Nahale on need kõige kahjulikumad koos toimides, seega peaks kreem kindlasti piirama mõlema kiirguse toimet.

Kui nahale on päevitades tekkinud pigmendilaigud, tuleks pöörduda nahahaiguste arsti poole, et selgitada välja nende põhjus ja vajadusel määrata õige ravi. Ka sünnimärgid on nahal sageli pruunide laikudena. Kui märkad laikudes muutusi, tuleb neid kindlasti arsti juures kontrollida.

Juhuks, kui oled päikesega liialdanud, peaks suvises koduapteegis varuks olema põletusvastaseid või aaloeekstrakti sisaldavaid geele, mis leevendavad põletust. Foto: Unsplash