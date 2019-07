Plaanid suurpuhastust? Vaata, kuhu need levinud jäätmeliigid visata 

Enne, kui midagi ära viskad, veendu, et see pole enam kasutuskõlblik

Vahel võivad asjad nii ära tüüdata, et tundub, nagu neid poleks enam kellelegi tarvis. Kui eseme funktsionaalsus on säilinud, siis on ka tõenäosus, et keegi võib selle üle veel rõõmustada. Eriti kriitiliselt tasub üle vaadata seisma jäänud raamatud, mänguasjad, köögitarbed, mööbliesemed, tehnikavidinad ja riided. Korralikumad eksemplarid tasuks suunata järelturule kirbukatel, laatadel või netis müües. Teisel juhul tasub need viia kogumiskastidesse või Uuskasutuskeskusesse.



Kui siiski viskamiseks läheb, proovi igale jäätmeliigile leida oma koht:

• PAKENDIJÄÄTMED: sinna kuuluvad näiteks tühjad piima-, jogurti-, mahla- ja teiste toiduainete pakid, konservkarbid, kilekotid ning -ümbrised jmt. Lisaks šampooni, kodukeemia ning kosmeetikatoodete pudelid ja purgid. Plastpudelitest tehakse uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke.



• PABER JA PAPP: vanapaberikonteiner on õige koht seisma jäänud ajalehtede, ajakirjade, reklaamtrükiste, raamatute ja teistele puhtast paberist või papist ümbristele. Nendest valmistatakse uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, aga ka WC-paberit jmt. Kuid näiteks tapeedi puhul on oluline teadvustada, et üldjuhul ei koosne see enam paberist, mistõttu tuleks tapeedi ülejäägid panna olmeprügisse või viia jäätmejaama.



• BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED: bioprügi hulka kuuluvad puu- ja köögiviljad,

pagaritooted, kohvi- ja teepaks koos filtriga, puulehed ja väiksemad taimed, aga ka määrdunud papp ja paber ning majapidamispaber. Tähelepanelik tasub olla

biolagunevate ühekordsete toodetega - tihtipeale on näiteks tops valmistatud

biolagunevast materjalist, kuid kaas plastikust. Sel juhul tuleb tops visata bioprügisse ning kaas pakendisse.



• SEGAOLME: segaprügisse kuulub suures plaanis kõik see, mis sorteeritud prügist üle jääb (v.a ohtlikud- ja ehitusjäätmed). Näiteks määrdunud ja katkised riided, jalanõud, toidulisandid ja vitamiinid (NB! Retseptiravimid ja valuvaigistid sinna alla ei kuulu - need peaks viima apteeki või jäätmejaama), kosmeetika, CD-plaadid jne.



Kui komistad millegi spetsiifilise otsa, mille osas jääd kahtlevale seisukohale, siis vaata jäätmerattalt, kuhu tuleks see suunata. Korralikud, kuid seisma jäänud rõivad ja ilukaubad saab vaid paari klikiga lisada müüki näiteks yaga.ee ostu-müügikeskkonda.