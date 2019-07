Jaagupipäev märgib suve keskpaika: töö tegemise asemel ennusta täna hoopis ilma 

Märksa laiemalt on jaagupipäev tuntud kui lõikusaja algustähis. Põhja-Eestis on seda ette võetud rohkem nn hädaleiva saamiseks, Lõuna-Eestis on jaagupipäeva peetud aga optimaalseks rukkilõikuse ajaks. Kui leivavili veel küps polnud ega kimbutanud ka näljahäda, lõigati mõnel pool ikkagi sümboolselt mõned viljapead või viljavihud ning toodi koju, nii nagu on karjalaskepäeval (1. aprill) toimunud sümboolne karja väljalask või künnipäeval (14. juuni) esimese vao kündmine. Lõuna-Eestis arvatud, et kui jaagupipäevaks on odral pea väljas, siis ei jäävat saagita.



Vanasõnalised tähelepanekud loodusest rõhutavad samuti sügissuve saabumist: veed hakkavad jahenema ("külm kivi visatakse vette"), kaovad valged ööd ("must mees põõsas"), väheneb päikesekiirguse intensiivsus ("kaste ei kao kannu äärest"), heintaimed puituvad ("raudnael läheb rohtu") jne. Muutustega looduses kaasnevad muutused töötsüklis. Heinategu pidi lõpetatud olema, sest niitmist peeti nüüdsest raskemaks ja heina kuivatamist keerukamaks, viljalõikus aga juba ootas järge.