RETSEPT | Külm arbuusisupp ricotta ja basiilikuga 

Hmmm, on see siis soolane või magus supp? Pisut mõlemat, kuid pigem ikka

kerge pearoa mõõtu toit. Proovi julgelt – ootamatu kooslus on väga hõrk!



Vaja läheb (neljale):

1 kg arbuusi viljaliha

4 sl külmpressitud oliiviõli

20 basiilikulehte

250 g ricotta-kohupiima

soola ja pipart



Valmista suppi nii:

1. Eemalda arbuusiviiludelt koor ja puhasta arbuusi viljaliha seemnetest.

2. Püreesta arbuus koos oliiviõli ja soola-pipraga kreemjaks.

3. Haki basiilik ja sega kohupiimaga. Maitsesta soola-pipraga.

4. Serveerimiseks tõsta taldrikusse suppi ja lisa selle keskele lusikatäis ricotta-basiilikusegu. Kaunistuseks murra peale paar basiilikulehte!



Supp valmib 15 minutiga!