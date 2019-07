Laps läheb laagrisse? Mida teha, et ennetada ja vältida koduigatsust?  

Millal saab koduigatsusest probleem?

Enamasti möödub koduigatsus kiiresti, kuid sellest saab probleem siis, kui lapsel tekib koduigatsuse osas sundmõte. Kui kurbus ja kodust eemaolek muutub lapsele nii häirivaks, et ta ei saa magada ega süüa, tal on raskusi sõprade leidmise ja tegevustest osavõtmisega ning ta ei tunne enam rõõmu, on aeg sekkuda.