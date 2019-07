Et riidad püsiksid püsti! Puude ladumise raudreeglid  

Kõik puud samas riidas

Igat tüüpi riida jaoks passivad igasugused puuliigid, samuti võib laduda või lappida, nagu saarlased ütlevad, segamini nii okas- kui ka lehtpuuhalge. Vahe püsib vaid müüja jaoks, kes peab eristama tellijale hinnalisemat kraami – eriti väärtuslik küttematerjal on kõva lehtpuu: kask ja saar ning eestlaste vana küttepuu lepp.



Riida tegemisel võiks vaid jälgida, et ühte hunnikusse saaks ühepikkused halud. Jämedusel või sellel, kas tegu on ümara, pooleks või neljaks raiutud notiga, seevastu vahet ei ole. Küll kuivavad peenemad puud kiiremini ka riidas.

Kui küttematerjal on mõeldud aga tõsise maa-ahju jaoks, pole sale halg hea – see põleb kiiresti ära ega hoia pikalt tuld hõõgumas. Seepärast tasub puude hoiustamisel mõelda ka oma kodu vajadustele ning laduda eri otstarbe, näiteks saunaahju, pliidivõi kaminapuud eraldi riitadesse.



Õige riida kõrgus

Vana kooli metsamehe kirjutamata reegel on, et riit tuleb teha 1,2 meetrit kõrge. Sellist kuhilat peeti vanasti aga meetriseks, sest 20 cm laotust jäi kuivamisvaruks. Eks see reegel kandub ka tänapäeva, sest puu kuivab

ikka samamoodi, katuse all 3-4 kuud. Kuigi hoovides võib kohata ka kõrgemaid hunnikuid, siis kogenud ladujad teavad, et poolteist meetrit on maksimumkõrgus. Siis saab riit kergemini sirgelt jooksma ja hiljem on parem ka puid võtta.



Riitade toestamiseks võib võtta mõne peenema käsivarrejämeduse puukaika ja lüüa need sirge riida servades maasse – vastu neid on mugav laduda. Alust ladudes peab aga igaüks täpselt jälgima, et riit maapinnal sirgelt jookseks. Pole olemas ühte kindlat viisi, kuidas puuriidategu alati täiuslikult õnnestuks. Palju sõltub fantaasiast ning katse- ja eksitusmeetodist. Isegi väga meisterlikul riidaladujal võib juhtuda, et kuhil vajub ümber. Kui kolm korda sedasi juhtunud, küllap neljas kord juba oskab teha nii, et püsima jääks!



Puud märjalt riita?

Jah, puid võib laduda riita ka kohe langetamise ja lõhkumise järel. Vanarahvatarkus ütleb, et siis tuleb asetada halud paika koor allpool. Sellisel juhul tuleb jälgida, et riidal oleks ka kate peal, et vihmavesi puule kohe kahju ei teeks! Ka kuivale riidale võib laduda peale uusi puid, aga siispead olema kindel, et alumisi ei ole tarvis kohe kütteks tarvitada.



Kui kaugele peab puuriit olema ehitatud elumajast?

Vastab Rain Põllu, päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert:

"Puuriit peab olema mis tahes põlevmaterjalist valmistatud hoonest, kus viibivad inimesed, vähemalt nelja meetri kaugusel. Neli meetrit kehtib ka juhul, kui sein on mittepõlevast materjalist, aga seal on avad, nagu uks või aken. Selle nõude eesmärk on, et tulekahju puhul poleks ohustatud hoones viibivad inimesed. Kui puuriit asub puukuuri ääres, siis ei pea neljameetrist vahet jätma.