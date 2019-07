Tee ise 15 minuti meisterdus: rannarätik ja -kott kaks ühes Laura Karro , täna, 06:39 Jaga: M

Rannarätik, mis on samal ajal ka (lisa)kott! Foto: Laura KArro

Kas kõlab tuttavalt, et randa minnes tahaksid kaasa võtta küll piisavalt süüa-juua, lugemist jms, kuid tavaar ei taha kuidagi ära mahtuda? Lahenduseks on rannarätik, mis on samal ajal ka (lisa)kott!