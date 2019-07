5 soovitust, kuidas tulla toime päikesepõletusega 

Jahuta veega

Kui muid vahendeid pole käepärast, on soovitatav jahutada ülekuumenenud ja valutavat nahka jahedas vannis või duši all. Tõsi, abi on sellest vaid lühiajaliselt ja kaasneda võib ebameeldiv külmatunne. Teatavat jahutust annavad ka jahedad niisked rätikud, kuid neid tuleb pidevalt vahetada. Jahutava toime tekitamiseks võib kasutada ka kodus olevaid mentooli, aaloed või kamprit sisaldavaid geele või kreeme.



Vaigista valu

Valutunde vähendamiseks võib nahapõletuse korral kasutada valuvaigisteid. Neist tuntumad on ibuprofeen ja paratsetamool. Lisaks võib tarvitada ka allergiavastaseid tablette või tilku, sest need alandavad turset.



Varu apteegist leevendajaid

Parimateks vahenditeks päikesepõletuse leevendamisel ja naha jahutamisel on

apteegis müüdavad spetsiaalsed põletust leevendavad geelid, näiteks Burnshield ja Burnjel. Geelid tagavad pikaaegse jahutava toime ning neis sisalduv teepuuõli on põletikuvastase toimega ja võtab valu ära juba mõne minutiga. Geeli tuleb määrida põlenud nahale korduvalt, sellega võib immutada ka spetsiaalseid sidemeid, mis võivad jääda nahale tundideks, isegi ööpäevaks.



Joo vett

Vee joomine ei võta küll ära valu ega vähenda punetust, kuid sellest on kasu vältimaks dehüdratsiooni. Juua võib tavalist puhast vett, mineraalvett või jahutatud rohelist teed.



Villiline põletus on ohtlik

Teise astme põletusega kaasneb villide teke. Villid võivad lõhkeda ning kahjustada naha barjäärfunktsiooni, tekkida võib naha mädapõletik. Sel juhul on vaja kasutada niiskust sisaldavaid haavaplaastreid või antibakteriaalseid kreeme. Haav peab kindlasti saama seotud, vajadusel tuleks pöörduda traumapunkti või perearsti poole.



Ära kasuta põlenud nahal: