Erik Orgu nõuanded, kuidas end öösiti korralikult välja puhata 

2. Toitu tervislikult

See tähendab, et söö õigeid asju õiges koguses. Tervislikust toidust saad kõik vajaliku kätte ja sul pole vaja mingeid toidulisandeid, kui just arst pole analüüside põhjal soovitusi andnud. Ka su seedimine on korras, kui toitud tervislikult. Paljud ei saa just kehva seedimise pärast kosutavalt magada. Muidugi on olulised ka kogused, sest liiga täis kõhuga tunned raskust ja tühja kõhuga pole samuti hea magada.

3. Liigu mõõdukalt

Liikumine koormab piisavalt su keha, et lisada lühikesele ööunele mõne tunni või muuta katkendlikku und kvaliteetsemaks. Paljud inimesed kogevad, et pärast treeningutega alustamist muutub uni drastiliselt paremaks.

4. Valmista endale rõõmu

Tegele võimalikult tihti asjadega, mis teevad sulle rõõmu. See alandab su stressitaset, mis omakorda parandab unekvaliteeti. Me ei lõpeta mängimist, sest me vananeme, vaid vananeme, sest lõpetame mängimise, on üks kuulus ütlus.