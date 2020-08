Korilase kavalad nipid ehk 14 asja, mida võiksid teada enne metsaminekut

Et seenenuga ära ei kaoks ja seda oleks mugav kasutada, seo see nööriga korvi külge. Kui nööri pole, kasuta pikemat kummipaela. Kui kardad, et kaotad korvi ära, seo see endale keha külge.

iPhone’i kasutajatele on abiks äpp Rogers, kust leiab 1600 seeneliiki. Iga seenepildi juurde on kirjutatud, millise sordiga on tegu, kus seen kasvab, kui kõrge see on ning millised on selle omadused ja lõhn. Eraldi on välja toodud söögiseened. Lisaks pakub äpp seeneroogade retsepte.