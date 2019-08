Lauljatar Tuuli Rand soovitab lemmiklooma kõigile: „Su elu ei jää seisma, kui koera võtad!“ 

Tuulit on unistus oma koerast saatnud pea terve elu ja sel kevadel tunduski talle kõik just niimoodi paika loksunud, et üks armas kutsikas koju tuua. „Olen ise viimaste aastate jooksul rahulikumaks muutunud ja tundsin, et nüüd on õige hetk. Üks asi viis teiseni, kõik käis väga loomulikult ja Zoe oligi meiega.“

Kutsikale asjade varumisel teab Tuuli oma kogemusest, et iga koer on erinev ja alles lemmikuga kohtudes saab omanik aru, mis tema koerale tegelikult sobib. „Me ei hankinud enne Zoe tulekut midagi, sest rihma, toidu ja mänguasjad saime kasvatajalt. Kutsika kojutoomisel loomapoest ostetud sööginõu pidime aga vigurkausi vastu välja vahetama, sest muidu sõi Zoe liiga suure isuga.“ Hiljem selgus veel seegi, et kasvatajalt saadud toit kutsu kõhule ei sobigi ja vaja on ka teistsugust rihma. „Kennelist anti kaasa proovirihm, aga sellega tõmbas ta end pidevalt hingetuks. Ostsime siis traksid, mis sobivad Zoe’le palju paremini ja ka meil on teda nendega parem kontrollida.“

Pidev koolitus on kõige alus

Tuuli leiab, et kutsika kasvatamise juures on väga tähtis kodune töö koeraga ning tema pidev koolitamine. „Kui ikkagi tahad head ja tarka koera, tuleb teda ka õpetada. Selle juures on kõige olulisem endale kindlaks jääda ja aru saada, millal maiust anda, sest koera saab sellega motiveerida kõike tegema,“ ütleb Tuuli. Naine on kasvatamata koertega kokku puutunud ja paneb imeks, et inimesed oma loomal seesuguselt käituda lasevad. „Mina olen endale igatahes pähe võtnud, et kasvatan Zoe korralikuks koeraks,“ on Tuuli kindel.

Zoe ongi igati viisakas tegelane ja oskab juba ka mitmeid ägedaid trikke. „Üritame teda tõesti maast madalast treenida. Ta on päris nutikas ja õpib väga kiiresti. Kuigi, ka temal on hetki, kus muu maailm on huvitavam, aga see käib kutsikaelu juurde,“ räägib Tuuli. Lauljatar soovitab koeraomanikele tutvumiseks koeratreener Kaelin Munkelwitzi Youtube’i kanalit ja kodulehte All Things Pups, kust leiab palju kasulikku informatsiooni, kuidas oma lemmiku õpetamisega algust teha või mõne tekkinud käitumisprobleemiga tegeleda.

Lõbus elu Zoe’ga