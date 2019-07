Kas koer võib voodis magada? Ekspert toob selgust! 

Soov võtta lemmik kaissu on mõistetav! See tuleb inimese läheduse ja turvatunde vajadusest ning koeraga koos olemine ja ühes voodis magamine pakub seda. Kui see on pere otsus ja soov, pole enamikul juhtudel sellest midagi, kui koerad voodis magavad. Küll aga peaks siis arvestama paari nüanssi.