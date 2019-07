Kuidas valida endale kõige sobivam putukatõrjevahend? 

Kes kasutab? Tõrjevahendite valikul lähtu sellest, kellel toodet vaja on – kas tegu on lapse või täiskasvanuga; kui kaua on putukatõrjevahend nahal, enne kui selle saab maha pesta, ja kas inimesel, kes sääsetõrjevahendit vajab, esineb ka allergiaid.

Parim on looduslik vahend. Eelkõige soovitan looduslikke tooteid, mida võivad kasutada igas vanuses inimesed, sealhulgas imikud ja väikelapsed. Sellised on Free putukatõrjevahendid, sääsesalv Tervix ja juba tuntumad tooted sarjast Orto Plix.

Moodne sääsetõrje. Kõige uuemad ja põnevamad sääsetõrjevahendid on Prantsuse päritolu loodusliku koostisega MoustiCare’i tooted. Peale tavapäraste pihustite on neil ka üks uuenduslik lahendus: moeka disainiga putukatõrjekäevõru, mida saab kinnitada nii randmele, seljakoti külge või matkal olles telgi lakke. See on mugav, tõhus ja toimib kuni kuu aega.